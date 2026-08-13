За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого. За твердженням російської сторони, ці рештки належать українським військовослужбовцям.

Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернення тіл загиблих в Україну?

Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні процедури, щоб встановити особи кожного з репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки й оборони України,

– йдеться в повідомленні.

В Україну повернули тіла 261 загиблого / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Також Коордштаб подякував за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окремо висловили подяку особовому складу Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.

Нагадаємо, 16 липня в Україну повернули 501 тіло загиблих.