В Україну повертається літня спека: де температура сягатиме максимальних показників

Бабине літо потішить українців теплою та сонячною погодою. А з наступного тижня, 12 вересня, сонце пригріє аж до +28 градусів.

Про те, що в Україну повертається справжня спека – свідчать дані Укргідрометцентру. Ба більше, опадів ні найближчими днями, ні на початку наступного тижня – не прогнозується.

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З 12 вересня в Україну повернеться спекотна погода

Істотне підвищення температури буде відчутно вже наступного вівторка 12 вересня. На Заході, у Центрі та на Півдні України стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

У столиці країни також суттєво потеплішає – очікується до 26 градусів тепла.



В Україну повертається спекотна погода / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

За інформацією Українського гідрометцентру, уночі температура подекуди опуститься до +8 градусів, але на Півдні нашої країни ночі будуть теплішими – до +16 градусів.

Водночас слідом за підвищенням температури слід очікувати опадів.

Синоптики прогнозують, що дощі в Україну прийдуть із атмосферним фронтом з 13 по 15 вересня.