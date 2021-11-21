В Україну прибув корабель із дефіцитним вугіллям для "Центренерго"

20 листопада в Україну привезли 60,5 тисячі тонн вугілля. Твердим паливом зі США та Колумбії поповнять запаси українських теплоелектростанцій, щоб ті продовжували роботу.

Корабель Panamax привіз у порт "Південний" на Одещині першу із семи партій за контрактом ДТЕК Ріната Ахметова. Усе вугілля призначене для ТЕС "Центренерго".

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Мовиться про 5 поставок твердого палива зі США та 2 поставки – з Колумбії. Кожна партія матиме обсяг від 40 до 75 тисяч тонн.

Постачання вугілля в Україну

Загалом в Україну привезуть майже 470 тисяч тонн вугілля. Корабельні поставки відбуватимуться з листопада 2021 по січень 2022 року.

За словами гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, наявний ресурс мобілізували до опалювального сезону 2021 – 2022 року. У жовтні компанія відвантажила майже 50 тисяч тонн власного вугілля для "Центренерго" та "Донбасенерго".

Окрім поставок морем, ДТЕК замовляє вугілля у Польщі та Казахстані. У серпні 2021 року компанія замовила 340 тисяч тонн польського енергетичного вугілля.

За інформацією енергетичного підприємства, загалом із Казахстану, Польщі та США замовили майже 0,9 мільйона тонн вугілля. Ведуть перемовини також про додаткові обсяги імпортного палива.

Ситуація з вугіллям в Україні: що відомо

Опалювальний сезон 2021 – 2022 року в Україні вже розпочався, однак станом на середину листопада не працювали 23 блоки теплоелектростанцій.

2022 року в Україні вже розпочався, однак станом на середину листопада не працювали 23 блоки теплоелектростанцій. За інформацією Міненерго, перед початком сезону запасів вугілля було в 4 рази менше за норму.

Експерти прогнозували віялові відключення світла, у зв'язку з такою ситуацією. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський переконують, що в Україні таких дій не застосовуватимуть.

ДТЕК імпортує вугілля, щоб покрити дефіцит палива. Однак використанні українського вугілля залишається в пріоритеті. Із січня по жовтень 2021 року на шахтах компанії видобули 13,7 мільйона тонн вугілля марки "Г". До кінця року планують видобути ще понад 3 мільйони тонн.