В Україну суне похолодання з морозами: у яких регіонах

Україну вже 18 жовтня охопить похолодання. Особливо це стосується західних, північних та центральних областей.

Так, на Заході температура повітря вдень опуститься до +7...+11 градусів. Крім того, у Волинській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях можливі дощі.

До речі Україну огорне густий туман: у яких регіонах погіршиться видимість

На Півночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+10 градусів. Таку ж ситуацію прогнозують у центральних регіонах.

Можливі морози

"Мінусова" температура наразі буде тільки вночі. Наприклад, -1 градус можна чекати жителям Буковини. На Івано-Франківщині обіцяють 0...+2, а на Львівщині – +1...+3.



В Україні стане холодніше / Фото Укргідрометцентру

Дощі на Сході та Півдні

Вдень 19 жовтня температура повітря буде такою ж, як і днем раніше. Щоправда, заморозки можуть завітати вночі у Чернігівську та Сумську області. Наступного дня прогнозують вже -1.

Натомість східні та південні регіони накриють дощі. Щоправда, 20 жовтня вони закінчаться. Однак ночі у регіонах теж стануть холоднішими – +1...+3 градуси.

До слова, нічні заморозки будуть і у Києві. Синоптики попереджають про 0...+2 градуси.

Проте вже 21 жовтня у всіх регіонах знову потеплішає.



Погода 20 жовтня / Фото Укргідрометцентру