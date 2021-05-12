В Україну знову сунуть грози: де та коли очікувати негоду

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, однак з опадами. До кінця тижня на більшості територій очікують дощі та грози.

У більшості областей 12 травня буде тепла та сонячна погода, однак на Сході та Півдні можливі невеликі дощі.

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В Україні прогнозують дощі та похолодання

Синоптики прогнозують 13 травня дощі з грозами у західних, північних областях, а також місцями у північних та центральних.

Денна температура в цих регіонах коливатиметься від +16 до +18. Водночас на Сході буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +24 градусів.



Прогноз погоди на 13 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

У п'ятницю, 14 травня, ситуація з опадами збережеться.

Однак температура повітря буде дещо вищою – +18…+20 градусів на Заході та Півночі, +20…+22 – у Центрі, +20…+25 – на Півдні та +25..+27 – на Сході.



Прогноз погоди на 14 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Вихідні почнуться з того, що 15 травня дощі з грозами відступлять з південних областей.

Водночас у західних, північних та частині центральних областей все ще місцями дощитиме. У середньому повітря прогріється до +18...+23 градусів, найтепліше, як і у попередні дні, буде у східних областях – аж до +28 градусів.



Прогноз погоди на 15 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Але вже 16 травня дощі з грозами охоплять Захід, Північ, Південь, а також деякі області Центру та Сходу.

Залежно від регіону очікується від +18 до +23, найтепліше знову буде на Сході – до +28.



Прогноз погоди на 13 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру