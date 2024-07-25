Отримували погрози через свою позицію: з окупації повернули ще 7 дітей

З тимчасово окупованих територій України 24 липня повернулися ще семеро дітей. Деяким з них погрожували через проукраїнську позицію.

На щастя, діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці. Про повернення дітей повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

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Дітей повернули з окупації

Україна постійно працює над поверненням дітей, яких викрали російські загарбники і які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

24 липня 2024 завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій,

– написав Кулеба.

Серед повернених дітей є 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Також з окупації повернули двох братів, 15 та 19 років.

Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної,

– розповів Микола Кулеба.

З окупованої частини Херсонщини вивезли 18-річного хлопця та 19-річну дівчину з Херсонщини, яких покинули прийомні батьки. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя.

Повернувся і‍ 14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. Тепер він нарешті возз'єднався зі своєю матір'ю після двох років розлуки.

Сьома дитина – це хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.

З 2014 року 1,5 мільйона українських дітей перебувають на окупованих територіях та на території Росії Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації.