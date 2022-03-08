На Україну вже скинули майже 500 крилатих ракет, і це 21 століття, – Маляр

Від початку нападу Росії на Україну пройшло менше ніж 2 тижні. Проте окупанти скинули на наші міста вже майже 500 крилатих ракет.

Детальніше про цинічне нехтування міжнародним правом 8 березня розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр. Вона акцентувала, що це жахіття відбувається в період історії, де немає бути й місця для бомбардувань.

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"Всім світом боролись за права людини"

Посадовиця акцентувала на тому, що в Україні від 24 лютого немає ні дат, ні днів тижня. Адже зараз українці практично цілодобово докладають зусиль до захисту своєї свободи на рідній землі.

Майже 500 крилатих ракет вже скинули на Україну. Це 21 століття. Дивно про це говорити, коли ми всім світом будували цивілізоване суспільство та боролися за права людини,

– сказала Маляр.

Також вона додала, що в Україні окупанти передусім знищують мирне населення. Мовляв, важко зрозуміти логіку Путіна, бо росіяни знищують міста, де до них раніше, попри все, ставилися досить добре.

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