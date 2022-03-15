В Україну йде серйозне похолодання: де вдарять морози до –13 градусів

Українська метеорологиня Наталка Діденко розповіла, яка погода очікується на всій території України, де вдарять морози до –13 градусів, а де буде потепління до +12 градусів.

На своїй сторінці у фейсбук метеорологиня в деталях описала яку погоду слід очікувати на території України після 16 березня.

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Що синоптичне завтра нам принесе?

З середи, з 16-го березня, в Україні очікується похолодання.

На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині, будуть найнижчі градуси: вночі –7–13, вдень –1–4 градуси.

На решті території України найближчої ночі –3–8 градусів, 16 березня вдень передбачається 0+5 градусів.

На західній Україні очікується потепління: максимально буде +6+12 градусів.

16-го березня в Україні переважатиме суха погода, лише в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.

У Києві в середу також трохи похолодає: вночі –4, вдень +3 градуси. Опадів не передбачається.

Похолодання в Україні триватиме до кінця поточного тижня, 20 березня.

Наступного тижня, хоч і не стрімко, але все ж знову потепліє.

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