Україну захищають вже понад 2000 грузинських добровольців, – Саакашвілі

Грузинський експрезидент Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в ув'язненні на батьківщині, звернувся до українського народу. Політик наголосив, що йому огидно за грузинський уряд, проте він пишається грузинами, які зараз в Україні.

Відеозвернення грузинський та український політик записав з-за ґрат. Він зазначив, що за Україну вболіває весь народ Грузії.

Раніше Двоє добровольців з Грузії загинули в Україні, – Саакашвілі

В Україні – понад 2 тисячі грузинських добровольців

Понад 2000 грузинських добровольців зараз зі зброєю в руках захищають Україну і вже, на жаль, є ті, хто віддав своє життя за неї,

– зауважив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії впевнений у перемозі України над Росією, також, наголосив Саакашвілі, посіпак Путіна мають позбутись і на грузинській території.

Зазначимо, що раніше Саакашвілі повідомив, що у боях за Україну втратили життя 2 грузинських добровольців. Експрезидент вважає, що грузини мають долучитись до боротьби з Росією: якщо не зі зброєю в руках, то своєю участю в допомозі екстреним та медичним службам.

Дивіться звернення Міхеїла Саакашвілі до українців: відео