Укр Рус
24 Канал Новини України Україну знову атакують російські БпЛА: в яких регіонах існує загроза удару
16 жовтня, 21:25
5

Україну знову атакують російські БпЛА: в яких регіонах існує загроза удару

Тетяна Бабич

Ворог продовжує тероризувати українські міста, запускаючи на Україну безпілотники. Наразі деяким областям загрожують чергові ворожі атаки.

Інформацю про можливі небезпеки через активність російських дронів зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Актуально Експерт з безпеки пояснив, чому Україні знадобились гелікоптерні групи для збиття дронів

Де є небезпека ворожих дронів?

Відслідковуйте повітряні тривоги в областях України.

 

21:08, 16 жовтня

На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

21:01, 16 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.


 
20:55, 16 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

20:36, 16 жовтня

БпЛА на Донеччині курсом на північ.

20:26, 16 жовтня

Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження!

20:12, 16 жовтня

На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

19:59, 16 жовтня

Ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова! Залучено засоби для його збиття.

19:24, 16 жовтня

Пуски КАБ на Донеччину.

19:21, 16 жовтня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

18:55, 16 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.

Також група БпЛА на сході Дніпропетровщини в західному напрямку.

17:27, 16 жовтня

Ворожі розвідувальні дрони на схід від Сум.

 