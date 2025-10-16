Україну знову атакують російські БпЛА: в яких регіонах існує загроза удару
Ворог продовжує тероризувати українські міста, запускаючи на Україну безпілотники. Наразі деяким областям загрожують чергові ворожі атаки.
Інформацю про можливі небезпеки через активність російських дронів зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Де є небезпека ворожих дронів?
Відслідковуйте повітряні тривоги в областях України.
На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. БпЛА на Донеччині курсом на північ. Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження! На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова! Залучено засоби для його збиття. Пуски КАБ на Донеччину. БпЛА в напрямку Харкова з півночі. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід. Також група БпЛА на сході Дніпропетровщини в західному напрямку. Ворожі розвідувальні дрони на схід від Сум.
