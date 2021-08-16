В Україну знову сунуть грози: рятувальники попереджають про негоду

Україну охопить негода. У кількох регіонах 17 серпня прогнозують грози, а подекуди навіть потужні шквали.

Тому рятувальники попередити про небезпеку й оголосили перший рівень небезпечності, тобто жовтий.

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Де вируватиме негода

Вночі грози будуть на крайньому Заході. Вдень – теж у західних регіонах, а також у Житомирській й Вінницькій областях.

Шквали сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Яка буде погода до кінця серпня

Раніше синоптики прогнозували, що серпень 2021 року буде теплішим, ніж це передбачає кліматична норма. Проте одразу зазначали, що під час останнього місяця літа не буде сухо.

Попереджали, що середня місячна кількість опадів складатиме 30 – 69 міліметрів. Традиційно менше їх випадає у Херсонській області та західних районах Криму. На Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму, як завжди, більше.

У 15 числах серпня Україну охопила спека. Температура повітря подекуди піднялась до +30 градусів. Однак згодом вона повільно падатиме до +26...+22.