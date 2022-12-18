Українців попередили про значний дефіцит електроенергії через зниження температури

21:56

В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей, та, окрім того, погіршують ситуацію мінусові температури, що прийшли в Україну разом з зимою. Однак енергетики зазначають, що роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію.