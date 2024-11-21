В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 22 листопада

У п'ятницю, 22 листопада, діятимуть графіки стабілізаційних відключень (ГСВ). В Укренерго пояснили, коли задіють графіки, та попередили: ситуація може змінитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Укренерго.

Дивіться також Чи можуть відключення світла припинитись вже наступного тижня

Коли не буде світла у п'ятницю, 22 листопада

22 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги відключень;

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

В Укренерго пояснили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Українська енергосистема досі відчуває її наслідки, тому населення та бізнес обмежили в електропостачанні.

Втім, енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також у відомстві закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щойно з'явиться світло. Якщо дотриматися цієї поради, можна убезпечити і енергосистему, і власні пристрої.

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго,

– сказано в повідомленні.

Цікаво! ДСНС створили курс щодо того, як підготуватися до відключень у багатоквартирному будинку та безпечно заживити свою квартиру чи приватний будинок.