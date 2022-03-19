"Укренерго" відновила високовольтну лінію Запорізька АЕС до підстанції Каховська
Джерело:НЕК "Укренерго"
Ремонтники відновили високовольтну лінію 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська", яка була пошкоджена 16 березня окупантами.
Згідно з інформацією Національної енергетичної компанії "Укренерго", станом на 18 березня, лінія забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.
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Після її введення ЗАЕС приєднана до ОЕС України двома високовольтними лініями.
Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС,
– зазначає компанія.
Ще дві високовольтні лінії 750 кВ – Запорізька та Південно-Донбаська були пошкоджені раніше, і досі не підключені через активні бойові дії в зонах пошкодження. З урахуванням цього потужність двох робочих енергоблоків ЗАЕС була знижена.
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