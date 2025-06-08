Зокрема в Криму: Росія на 14 авіабазах, ймовірно, будує укриття для своїх літаків

Росіяни намагаються захистити свої літаки від атак і будують для них укриття. Такі споруди зафіксовано на 14 авіабазах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-аналітика Def Mon в X (раніше твітер).

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Росія, ймовірно, будує укриття для літаків

Як пише аналітик, з минулої осені Росія почала активно будувати укриття для літаків. Експерт виявив 14 місць, де росіяни побудували або будують укриття.



Росіяни будують укриття для літаків / Фото @DefMon3

Попередньо, такі роботи начебто ведуться на аеродромі "Кіровське" в окупованому Криму, у Севастополі, Гвардійському та Саках.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, авіабазі "Ханська" в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську, Липецьку та Енгельсі.

Росія будує укриття для літаків / Скриншоти з сторінки @DefMon3

Нагадаємо, СБУ провела унікальну операцію зі знищення російської стратегічної авіації. У неділю, 1 червня, українські дрони атакували відразу 4 військові аеродроми.