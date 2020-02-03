"Укрнафта" і "Укртрансгаз" підписали мирову угоду: про що вона

Приблизно 2 мільярди кубометрів газу у сховищах "Укртрансгазу" визнали за "Укрнафтою". Компанії підписали мирову угоду, а суд її затвердив.

Про результати домовленості у фейсбуці повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Була підписана і затверджена судом мирова угода між "Укртрансгазом" та "Укрнафтою" щодо визнання за "Укрнафтою" 2 мільярдів кубометрів у сховищах "Укртрансгазу",

– написав Вітренко.

Мирова угода стосується спірних обсягів газу, які компанія видобувала протягом 2006 − 2012 років, передаючи в газотранспортну систему. "Нафтогаз" має отримати з держбюджету компенсацію та розрахуватися за цей газ з "Укрнафтою". Загальна сума угоди – майже 15 мільярдів гривень.

Крім того, "Нафтогаз" повинен передплатити до 14,6 мільярда гривень за газ, який "Укрнафта" буде видобувати і передавати йому в майбутньому. "Укрнафта" всі ці кошти направить до держбюджету як погашення податкового боргу та сплату податків.

Якщо "Нафтогаз" не виконає свої зобов’язання до 1 квітня 2020 року та не розрахується за газ у сховищах, то цей газ повернуть "Укрнафті".

За словами Вітренка, "Нафтогаз" планує викупити у "Укрнафти" газ з підземних сховищ за цінами березня 2019 року. А газ, що видобувається – за поточними цінами.

Що відомо про суперечки між "Нафтогазом" і "Укрнафтою"

Систему контролював "Нафтогаз". Він вимагав, щоб "Укрнафта" продавала йому видобутий газ за ціною, визначеною для потреб населення. "Нафтогаз" блокував "Укрнафті" інші можливості розпорядження газом. Водночас компанія не бачила законних підстав продавати газ "Нафтогазу" за такою ціною.

Роками тривали судові суперечки щодо цього. У 2014 році Верховний суд ухвалив остаточне рішення про те, що за "Укрнафтою" мають бути визнані спірні обсяги газу, видобутого у 2006 році). Щодо більш пізніх періодів "Укрнафта" отримала проміжні перемоги, але рішення у найвищих судових інстанціях ще не було ухвалене.

Крім того, ще однією проблемою "Укрнафти" був її податковий борг. "Нафтогаз" і "Укрнафта" у лютому 2019 року почала процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми щодо цього.

Сторони погодили угоду, за якою "Укрнафта" продає "Нафтогазу" обсяг газу, який за рішенням Верховного суду має бути визнаний за "Укрнафтою" у сховищах "Укртрансгазу". Єдиним можливим варіантом визначення ціни за цією угодою була ринкова ціна на той момент. Угодою також передбачалося, що джерелом коштів для розрахунків з боку "Нафтогазу" буде компенсація, яку він отримає з держбюджету. Водночас "Укрнафта" має використати ці кошти для погашення податкового боргу. Однак угода не була реалізована, оскільки уряд не прийняв відповідне рішення. Лише нещодавно новий уряд "зняв ці обмеження з боку Кабміну".

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Що відомо про "Укрнафту"? Національна компанія, яка видобуває нафту, конденсат та газ, і яка включає найбільшу в Україні мережу АЗС. Мажоритарним акціонером "Укрнафти" є "Нафтогаз", тобто опосередковано – український народ.

Що відомо про "Укртрансгаз"? Підприємство з транспортування та зберігання природного газу, оператор єдиної газотранспортної системи України. 100% акцій компанії володіє "Нафтогаз".