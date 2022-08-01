Укрпошта тепер працюватиме лише на території, підконтрольній Україні

З 1 серпня Укрпошта почала працювати лише на підконтрольній Україні території. Тимчасово окуповані території України поштовики наразі не обслуговуватимуть.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. За словами посадовця, до кінця липня відділенням Укрпошти значною мірою вдавалось виконувати свою роботу. Зокрема, усі соцвиплати на окупованих територіях здійснювались через відділення Укрпошти.

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​​Бувають дні зі змішаними почуттями. Від сьогодні, перший раз з 24 лютого, Укрпошта працює лише на території, підконтрольній Україні,

— повідомив Смілянський.

окупанти унеможливили роботу працівників

Та зауважив, що досі працівники Укрпошти героїчно виконували свою роботу на тимчасово окупованих територіях попри усі складнощі.

До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти,

– додав гендиректор.

Постійний тиск та шантаж

Однак, за його словами, наразі у компанії більше немає можливості продовжувати роботу, водночас гарантуючи безпеку своїх співробітників, через тиск окупантів.

Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев'яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють,

– пояснив Смілянський.

Він подякував за роботу своїй команді та співробітникам Укрпошти та наголосив, що усі вони обов'язково повернуться. Як ми повернулись на Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

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