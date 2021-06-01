Укрпошта продала церкву на Кіровоградщині за понад 200 тисяч гривень

Укрпошта продала на відкритому аукціоні будівлю церкви в селі Гурівка Кіровоградської області. Раніше в приміщенні було розташоване одне з відділень компанії.

Релігійну споруду викупила Українська Православна Церква. Ціна покупки становить 237 тисяч гривень.

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Укрпошта продала церкву в Кіровоградській області

Генеральний директор Укрпошти 1 червня повідомив, що підприємствво продало приміщення церкви, яке роками використовувалися як поштове відділення в Кіровоградській області. Церкву придбала УПЦ, яка є частиною Російської православної церкви на території України.

Ми діємо нестандартно. Тим паче все одно кажуть, що в мене немає нічого святого, і я продаю наліво й направо "все, що нажито непосильною працею". І сьогодні апогей цього дійства – Укрпошта продала церкву,

– написав Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що тепер будівля буде використовуватися за прямим призначенням. Отримані від покупки гроші в компанії витратять на покращення стану інфраструктури Укрпошти.

Гендиректор наголосив, що підприємство не віддає й не передає нічого безкоштовно. "Всі активи продаються на відкритих аукціонах, а гроші спрямовуються на ремонти приміщень, щоб "нам більше не було соромно за вбиту інфраструктуру", – зазначив він.

Реакція користувачів

Під постом Ігоря Смілянського чимало користувачів прокоментували продаж церкви:

Дожилися. Пошта продає церкви;

Не варто було хвалитися, що продали церкву росіянам;

Окупаційну церкву було допущено до торгів. Це гірше 30 срібників. Криваві гроші.

Зокрема, виникла суперечка під одним з коментарів. "Це жесть. Віддавати будівлю пошти церкві держави-агресора й ідеологічному підрозділу ФСБ, і хвалитися, що вдало продали – це повний совок головного мозку", – написав один з користувачів у фейсбуці.

Відкритий аукціон – як я повинен був впливати на результат? Чи ми всі бажаємо прозоре керування державним майном, але тут трішечки підкрутимо, зробимо виняток і так далі,

– відповів генеральний директор Укрпошти.