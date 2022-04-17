Укрпошта відновлює відправки посилок на Чернігівщині
17 квітня 2022 , 15:51Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
Від завтра, 18 квітня, Укрпошта відновлює роботу з відправки та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області.
Таку інформацію повідомляє директорка Чернігівської дирекції Укрпошти Олена Дорошенко.
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За даними Укрпошти, деякі відділення пошти на Чернігівщині відновлюють свою роботу від 18 квітня. Зазначається, що можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях поштового зв'язку.Які відділення відновлять свою роботу: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.
В Укрпошті зазначили, що працівники роблять все, щоб до кінця квітня в обласному центрі повноцінно запрацювали всі інші відділення.
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