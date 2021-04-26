"Погляд у майбутнє": Укрпошта випустила поштову марку до 35 роковин Чорнобильської трагедії

До 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС Укрпошта ввела в оббіг поштову марку "Погляд у майбутнє". Придбати її можна з 26 квітня у поштових відділеннях та офіційному філателістичному онлайн магазині.

На марці зобразили мурал "Погляд у майбутнє", розташований на східній стіні машинної зали Чорнобильської АЕС. Його автором є Валерій Коршунов.

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Ескіз митця здобув перемогу у конкурсі для проєкту "Нове бачення Чорнобильської АЕС".

Начальниця управління філателістичної продукції Укрпошти Наталія Мухіна розповіла, що це вже третій випуск поштових марок, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами фахівчині, цьогоріч проєкт намагалися зробити максимально відмінним від попередніх.

І мені здається, нам це вдалося. На конверті зображено чорно-білу фотохроніку тих страшних подій, наслідки яких відчув увесь світ. Поштову марку на контрасті прикрашає кольоровий мурал Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє", розміщений на будівлі станції,

– розповіла Мухіна.

Фахівчиня зауважила, що штемпель із написом "Перший день" представлений у вигляді графічного знаку радіації, з якого проростає листя.

Номінал марки – V (еквівалент 9 гривень).

Тираж – 130 000 екземплярів.

Випуск марки підтримали:

Державне агентство України з управління зоною відчуження;

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС";

Національний музей "Чорнобиль".



Марка "Погляд у майбутнє" / Укрпошта