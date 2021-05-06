До 15 тисяч гривень за раз: "Укрпошта" втричі збільшила ліміт видачі готівки

Держпідприємство поштового зв'язку "Укрпошта" збільшила ліміт на видачу готівки. Тепер її можна знімати втричі більше за одну операцію.

Ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 до 15 тисяч гривень за раз. Таке нововведення стартувало з 5 травня 2021 року.

Цікаво "Погляд у майбутнє": Укрпошта випустила поштову марку до 35 роковин Чорнобильської трагедії

При цьому, зняти готівку з карток можна безкоштовно. Однак комісію може знімати банк-емітент.

У планах компанії на 2021 рік розширити мережу POS-терміналів, зокрема і для відділень у селах. Загалом терміналами обладнані автоматизовані відділення "Укрпошти" – їх є 3,2 тисячі по всій Україні, а самих терміналів до 5 тисяч одиниць.

За даними компанії, за перший квартал 2021 року клієнти знімали готівку через POS-термінали "Укрпошти" понад 207 тисяч разів. Загальна сума склала 287 мільйонів гривень. ​​

Як мовиться на сайті компанії, "Укрпошта" входить в перелік 7 найкращих компаній-еквайєрів за кількістю POS-терміналів. Вони розташовані, зокрема, в невеликих населених пунктах з чисельністю від 2 тисяч осіб, де немає банкоматів.

"Термінали "Укрпошти" – чи не єдиний спосіб зняти готівку з карти", – повідомив заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Що передувало

У жовтні 2020 року "Укрпошта" почала приймати електронні закордонні паспорти в мобільному додатку "Дія" для ідентифікації особи при наданні послуг.

Також "Укрпошта", Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією поштового оператора.

У березні 2021 року "Укрпошта" почала приймати цифрові документи в мобільному додатку "Дія" для отримання міжнародних посилок з післяплатою.

. "Укрпошта" – національний поштовий оператор, що має найбільшу мережу в Україні – 11 тисяч відділень.