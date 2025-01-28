У Покровську припинило роботу останнє стаціонарне відділення Укрпошти

З вівторка, 28 січня, Укрпошта в Покровську більше не працюватиме. Втім, державний поштовий оператор перейде на інший формат роботи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Покровську МВА.

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Чому закрилася Укрпошта у Покровську і як тепер отримати посилку

У МВА спершу виклали дуже коротке повідомлення.

Відсьогодні Укрпошта припиняє роботу в місті Покровськ, але працюватимуть пересувні відділення,

– мовилося там.

Згодом додали деталі. Як виявилося, Укрпошта переформатовує свою роботу через постійні обстріли та загострення безпекової ситуації у Покровську.

Жителі Покровська зможуть отримати листи, посилки та пресу через пересувні відділення. З 2022 року поштарі їздять Донеччиною на броньованих авто. Відтепер вони заїжджатимуть і в Покровськ.

Пересувне відділення буде приїжджати у визначений час. Загалом воно працюватиме з 11:30 до 14:00, але можуть бути зміни залежно від безпекової ситуації.

У відділенні люди матимуть змогу отримати поштові послуги, замовити ліки та придбати товари найпершої необхідності.

Якщо ж хтось не встиг відвідати пересувне відділення, то отримати поштові послуги можна у місті Родинське Донецької області, яке поруч із Покровськом. Там працює стаціонарне відділення Укрпошти.

Безпекова ситуація на Донеччині: вбито людей, поранено водія Укрпошти

На жаль, ворог не припиняє обстріли. Влада закликає жителів Донеччини евакуюватися. Тільки 28 січня загинуло двоє людей, ще одну людину було поранено. До слова, постраждав водій Укрпошти.

Зранку та вдень 28 січня Родинське обстріляли тричі. Внаслідок ударів були пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки, житловий будинок і газову трубу, СТО. Під час останньої атаки і загинули двоє цивільних.

У МВА розповіли, що близько третьої дня росіяни вдарили FPV-дроном по східній частині Покровська, на виїзді з міста. Було пошкоджено вантажний автомобіль Укрпошти, поранено водія 1984 року народження.

А у Донецькій обласній прокуратурі навели дані про те, що в Покровську росіяни атакували дроном цивільний автомобіль, вбивши одного та поранивши двох громадян.

28 січня 2025 року, о 13:00, армія держави-агресора завдала удару дроном по цивільному автомобілю ВАЗ-2106 в місті Покровськ. На капоті транспортного засобу був напис "Люди",

– сказано в дописі.

Загинула жінка, поранено 60-річного водія та 52-річну пасажирку.