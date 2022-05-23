Укрпошта запускає у продаж нову марку: у Києві вже величезні черги

Укрпошта запускає продаж нової марки "Руський воєнний корабль всьо". Перед відділеннями державної компанії вже почали збиратись черги.

Генеральний директор компанії зазначив, урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00. Через заходи безпеки та участь почесних гостей, деталі та місце події публічно не розголошують завчасно.

Читайте також: Українці обрали нову марку Укрпошти: яким буде ще один хіт продажу



Нова марка "Руський воєнний корабль всьо" / Фото Ігор Смілянський

Як можна придбати марку "Руський воєнний корабль всьо"

Гендиректор розповів, що з другої години дня марки продаватимуть у півтори тисячі відділень Укрпошти по всій країні до рівня райцентрів, в селах вони з'являться пізніше. Максимум можна придбати 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки "Корабель НА". Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон і так далі,

– заявив Ігор Смілянський.

Також марку можна придбати онлайн на шести інтернет-майданчиках. В продаж надійдуть півтора мільйона марок та мерч (майки, світшоти та магніти). 4 українських онлайн магазини відкриються 24 травня, міжнародні 25 – 27 травня. Назви та посилання з'являться ввечері 23 травня.

"Ми зробили все, щоб врахувати уроки минулих продажів тож бажаю всім приємних покупок", – сказав керівник Укрпошти.

Черги за марками в Києві

Ігор Смілянський також опублікував фото черг з Києва біля головного відділення Укрпошти. Він поставився з розумінням до такого ажіотажу.

"Хоч і не треба збиратись поруч з нашими відділеннями до 14:00, але я розумію, що я не змогу зупинити всіх від того, щоб зібратися завчасно", – розповів генеральний директор Укрпошти.



Черги за маркою "Руський воєнний корабль всьо" / Фото Ігор Смілянський

Він додав, що через інтерес до події буде проводити прямі репортажі та надавати всю інформацію.