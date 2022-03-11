Укрпошта змогла організувати доставку соціальних виплат для понад 3 мільйонів клієнтів

Навіть в умовах війни Укрпошта працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, в особливо гарячих точках пересилання посилок можливе в рамках великих міст.

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Він зазначив, що забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни. Однак компанії вдалось оперативно відреагувати на нові реалії.

Наразі понад 3 мільйони клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку,

– констатував Кубраков.

Якщо ви хочете отримати пенсію, субсидію чи соцдопомогу за іншою адресою, вкажіть свої нові дані за посиланням.

Водночас Укрпошта дозволила безкоштовно переадресовувати відправлення в доступні області та відділення, а також забезпечує безкоштовне зберігання посилок для тих, хто цього зробити не може.

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