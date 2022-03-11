Укрпошта змогла відновити міжнародну доставку у понад 30 країн світу

В умовах війни Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Її здійснюють транзитом через Польщу.

Далі посилки відправляють міжнародними авіалініями. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Варто зауважити, що зараз Укрпошта продовжує працювати у повному обсязі та надає послуги у всіх населених пунктах України, де це безпечно для працівників та клієнтів.

При цьому в особливо "гарячих точках" пересилання посилок можливе в межах великих міст,

– додав Кубраков.

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