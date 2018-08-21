"Укрпошта" заявила про співпрацю з інтернет-магазином Rozetka

ПАТ "Укрпошта" почала співпрацю з інтернет-супермаркетом Rozetka та інтернет-магазином F.ua.

Про це повідомив голова "Укрпошти" у Facebook.

У перші дні співпраця проходила в тестовому режимі, "Укрпошта" доставила понад тисячу відправлень, тепер кількість замовлень продовжує зростати. Головне обмеження – не крихке і не важке. Термін доставки в обласні центри складає 1 день, у районні центри – 2 дні, села – 3-5 днів.

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"Укрпошта" нарешті "включилася" в Розетку. Цього чекали мільйони потенційних покупців. Це дуже важливий для нас сигнал довіри з боку ринку e-commerce", – написав Ігор Смелянський.

Компанія також заявила, що "Укрпошта" розпочала співпрацю з інтернет-магазином F.ua, який входить в десятку лідерів-продавців техніки в Україні.

Мета співпраці з "Укрпоштою" – розширити аудиторію в сільській місцевості. За словами Смелянського, 80% відділень "Укрпошти" розташовано у селах і містах з населенням до двох тисяч осіб, де немає банків.