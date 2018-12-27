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      "Укрпошта" значно підвищує тарифи: які послуги подорожчають

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      "Укрпошта" підвищує тарифи на пересилання
      "Укрпошта" підвищує тарифи на пересилання / Фото з відкритих джерел

      З 1 січня 2019 року ПАТ "Укрпошта" підвищує тарифи на доставку листів і відправлень в середньому на 15%. Зокрема, вартість пересилання непріоритетних листів вагою до 3 кілограмів виросте на 14,3%, а пріоритетних – на 11,1%.

      Як пише "Інтерфакс", тарифи зростуть і на пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox. 

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      Зокрема, вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці "Стандарт" вагою 10 кілограмів становитиме 42 гривні у межах області, та 48 гривень – у межах України (наразі це 39,6 гривні і 45,6 гривні відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кілограмів становитиме 80 гривень у межах області, 85 гривень – у межах України (нинішні тарифи 75 гривень і 81 гривню відповідно). Окрім того, обмеження розмірів відправлення по довгій стороні для "Стандарту" збільшиться з 50 сантиметрів до 70 сантиметрів, а ціна за адресний забір відправлення – на 3 гривень, до 15 гривень.

      Вартість пересилання в тарифній лінійці "Експрес" вагою 10 кілограмів становитиме 49 гривень у межах області, 55 гривень – у межах України (теперішні тарифи 44 гривні і 50 гривень відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кілограмів становитиме 90 гривень у межах області, 95 гривень – у межах України (чинні тарифи – 84 гривні і 90 гривень відповідно).

      Також зросте вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці SmartBox. Зокрема, для розміру XS ціна зросте в середньому на 16,7% (з 30 до 35 гривень за одну коробку), для розміру S – на 15,2% (з 33 до 38 грн), для розміру М – на 12,8% (з 39 до 44 грн), а для розміру L – на 11,1% (з 45 до 50 гривень).

      Водночас вартість універсальних послуг із пересилання простих бандеролей до 3 кілограмів залишилася на рівні 2018 року.

      Нагадаємо, у листопаді генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський закрив послугу надання площ під розміщення політичної реклами у відділеннях "Укрпошти".

      Теги: Новини України Гроші Укрпошта Тарифи
      Джерело: 24 Канал
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