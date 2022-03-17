Укртелеком відновив надання інтернет-послуг на Сумщині
17 березня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:Укртелеком
У Сумській області Укртелеком відновив надання інтернет-послуг. Але швидкість доступу наразі обмежена для приватних осіб.
Пріоритет в області надається сервісам Збройних Сил України та важливим адміністративним та соціальним об’єктам.
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Відновити доступ на Сумщині Укртелекому допомагала компанія Київстар.
Також відновлено надання послуг у кількох населених пунктах Запорізької області, зокрема у Мелітополі, Якимівці, Кирилівці. На 18 березня заплановано відновлювальні роботи в Енергодарі.
У компанії повідомили, що критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської.
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