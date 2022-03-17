Укртелеком відновив надання інтернет-послуг на Сумщині

У Сумській області Укртелеком відновив надання інтернет-послуг. Але швидкість доступу наразі обмежена для приватних осіб.

Пріоритет в області надається сервісам Збройних Сил України та важливим адміністративним та соціальним об’єктам.

До теми "Київстар" відновив зв'язок у Сумах та поблизу Маріуполя

Відновити доступ на Сумщині Укртелекому допомагала компанія Київстар.

Також відновлено надання послуг у кількох населених пунктах Запорізької області, зокрема у Мелітополі, Якимівці, Кирилівці. На 18 березня заплановано відновлювальні роботи в Енергодарі.

У компанії повідомили, що критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської.

Може бути цікаво – Герасим'юк про інформаційну війну, проросійських журналістів та поведінку у соц мережах: відео