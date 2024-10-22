В Укрзалізниці попередили про проблему з купівлею квитків

Системи продажу квитків Укрзалізниці з технічних причин будуть тимчасово недоступними з 12:00. Спеціалісти терміново займаються переналаштуванням.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Поїзди продовжують курсувати за розкладом.

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Що відомо про проблеми з купівлею квитків

Повернення системи в стрій відбудеться впродовж найближчих 30 хвилин.

Найкращі спеціалісти вже застосували залізничну магію, тож скоро все працюватиме,

– говориться у повідомленні.

О 12:36 у компанії заявили, що робота систем відновлена, працюємо в штатному режимі.

Поїзди традиційно курсують за розкладом, квитки знову доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Довідка. Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку Укрзалізниці, на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що Україна активно працює над створенням прямого залізничного сполучення зі Словаччиною. Цей проєкт покращить транспортну доступність між двома країнами та Євросоюзом в цілому.