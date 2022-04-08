В Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва
8 квітня 2022 , 06:54Читать новость на русском
Спеціальні роботи з відновлення мосту Київ – Ірпінь вже тривають. Міст збираються відбудувати упродовж місяця.
Про це розповів керівник Південно-Західної залізниці Андрій Букін.
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Міст хочуть відбудувати до 8 травня
Російські окупанти розбомбили міст до Ірпеня саме тоді, коли звідти мали евакуювати людей. Зараз тривають активні роботи з його відновлення.
Ось такі наслідки "русского мира". З такою командою, як у нас, ми все відновимо. Головне, щоб цієї нечисті більше тут не було, – сказав пан Букін.
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