В Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва

Спеціальні роботи з відновлення мосту Київ – Ірпінь вже тривають. Міст збираються відбудувати упродовж місяця.

Про це розповів керівник Південно-Західної залізниці Андрій Букін.

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Міст хочуть відбудувати до 8 травня

Російські окупанти розбомбили міст до Ірпеня саме тоді, коли звідти мали евакуювати людей. Зараз тривають активні роботи з його відновлення.

Ось такі наслідки "русского мира". З такою командою, як у нас, ми все відновимо. Головне, щоб цієї нечисті більше тут не було, – сказав пан Букін.

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