В Укрзалізниці заявили, що вводять верифікацію через Дію.Підпис при купівлі квитків на три поїзди у тестовому режимі з 1 серпня. Там пояснюють, що це необхідно, аби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

А також додають, що уважно стежать за результатами пілотного запуску, щоб ухвалити рішення щодо розширення практики на інші рейси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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При купівлі яких квитків потрібно пройти верифікацію через Дію.Підпис?

За даними Укрзалізниці, підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці. Натомість, щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишили продаж квитків на ці поїзди в низці конкретних кас:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

Зазначимо, що такі зміни не стосуються рейсів зі спецрезервом для військовослужбовців. Захисники й захисниці, як і раніше, можуть оформлювати квитки через сервіси "Армія+" та спеціальний портал УЗ для військових.