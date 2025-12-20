Терор Одещини: Укрзалізниця додасть нові вагони на потяги до Кишинева

Вже в суботу, 20 грудня, з'являться нові залізничні квитки на маршрути в напрямку Молдови з Києва та Одеси. У разі потреби місткість сполучень буде збільшуватися.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Чому вагонів до Кишинева побільшає?

Зважаючи на російські обстріли логістичних маршрутів на Одещині, зокрема удари по автомобільних мостах, Укрзалізниця призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Києва та Одеси.

Це стало оперативною реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що квитки на потяги надійдуть найближчим часом на дати, починаючи з 20 грудня.

