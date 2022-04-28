Укрзалізниця додає сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева

Зовсім скоро поїзд Київ – Хелм зупинятиметься у Рівному та Бердичеві. Так мешканці цих міст зможуть поїхати до Польщі.

Додаткові зупинки запровадять вже з 1 травня.

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Коли саме потяг проїжджатиме Рівне та Бердичів

Так, поїзд Київ – Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 1:37, а в Рівному – о 5:26. Прибуття у Хелм – об 11:30.

На зворотному напрямку зупинка в Рівному буде о 1:00, в Хелмі – 4:31.

В Укрзалізниці наголошують, що вокзали Рівного та Бердичева будуть відчинені цілодобово. Там люди зможуть дочекати завершення комендантської години.

Окрім цього, українські біженці зможуть безкоштовно користуватися польськими поїздами ще й у травні. Відповідне рішення ухвалили представники місцевої залізниці.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни обстріляли 5 залізничних станцій у Центральній та Західній Україні.

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