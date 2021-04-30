"Укрзалізниця" електрифікує напрямок Ковель – Ізов – Держкордон, – Іван Юрик

"Укрзалізниця" розпочала роботи з електрифікації 94-кілометрового напрямку Ковель – Ізов – Держкордон.

Таку думку у себе на сторінці фейсбук висловив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

За його словами, наразі це один з наймасштабніших та найважливіших проєктів, який дозволить збільшити експортний потенціал України. Окрім того, як зазначив Юрик, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це сприятиме енергонезалежності країни.

Завдяки електрифікації "Укрзалізниця" зможе збільшити на дільниці вагу вантажних поїздів з 4,6 тис. тонн до 6 тис. тонн, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів.

Як повідомив Юрик, "Укрзалізниця" незабаром розпочне будівництво стаціонарної тягової підстанції в Ковелі. Вона замінить існуючу пересувну та буде важливим елементом у роботі модернізованої дільниці.

Раніше Іван Юрик заявив, що протягом року "Укрзалізниця" планує відремонтувати 1200 км колій. Станом на кінець квітня, 140 км було оновлено різними видами ремонту.