Укрзалізниця евакуює хворих дітей та маломобільних людей з Покровська

Сьогодні, 16 квітня, із Покровська, що в Донецькій області, евакуаційним поїздом №233 Укрзалізниця планує евакуювати 112 хворих дітей.

Їх відправлять до Львова. Окрім цього, 22 маломобільних та 35 людей з інвалідністю буде евакуйовано до Вінниці.

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Про точний час відправлення потяга не повідомляють задля безпеки людей. Відомо, що вирушить він у другій половині дня.

Водночас в Укрзалізниці повідомили, що деталі можна дізнатися за номером гарячої лінії: 0 800 503 111 та попередили, що оператори можуть попросити вимовити "Укрзалізниця везе паляниці".

Додамо, що сьогодні 540 людей з Маріуполя безпечно вирушила поїздом із Запоріжжя до Львова.

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