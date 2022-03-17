Укрзалізниця мобілізувала рухомий склад для перевезення гуманітарної допомоги

З початку війни Росії проти України Укрзалізниця перевезла вже 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та 6 200 тонн – у пасажирських поїздах.

Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону. Про це йдеться у повідомленні.

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Для оперативнішої доставки вантажів у регіони, що потерпають від бойових дій з військами Росії, компанія-перевізник розгорнула вздовж кордону з ЄС низку логістичних пунктів, у яких відбувається перевантаження гуманітарної допомоги з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.

Дізнатися про розташування складів перевантаження та подати заявку на доставку гуманітарного вантажу можна за телефонами гарячої лінії "Залізна Допомога": 0 800 503 222, 044 465 03 87 або за посиланням.