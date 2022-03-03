Укрзалізниця надала ЗСУ вагони-рефрижератори для вивезення тіл російських солдат

Укрзалізниця надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів. Вони перебуватимуть на санітарній відстані від населених пунктів та транспорту.

20 вагонів для вивезення загиблих з російської армії зі станції Фастів, Одеса – Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вантажопідйомність рефрижератора – 50 тонн

Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора – 50 тонн. Таким чином мождна буде вивезти 10 тисяч тіл окупантів. Наразі вагони перебувають на станції – задля навантаження.

Також Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Зауважимо, що рефрижератори використовуватимуть виключно для росіян. Наших полеглих героїв доставлятимуть додому виключно силами ЗСУ.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.