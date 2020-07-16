Укрзалізниця заявила, що тепер пасажири зможуть придбати 100% місць у вагоні. Це стосується потягів, що прямують до Києва та зворотно, а також транзитних поїздів через столицю України.

Рішення про відновлення повноцінного продажу квитків погодили у КМДА. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у фейсбуці.

Важливо В Укрзалізниці анонсували відновлення повноцінного сполучення: коли це відбудеться

Як Укрзалізниця працювала під час карантину

Зауважимо, що у період карантину Укрзалізниця зупинила залізничне сполучення. Згодом у межах послаблення обмежень Кабмін дозволив відновити роботу Укрзалізниці, але з продажем лише 50% місць у вагонах.

Щоправда, на деякі напрямки Укрзалізниця ще раніше відкрила продаж 100% квитків. Мовиться про потяги, що курсують з та до курортних міст України.

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Водночас в Укрзалізниці нагадали, що важливо дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України під час подорожі.

Які обмеження діють в поїздах

Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:

вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.

Тимчасово у поїздах скасували продаж напоїв та кондитерських виробів.