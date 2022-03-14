Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту залізничного сполучення
14 березня 2022 , 15:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця надає неабияку допомогу українцям в евакуації. Вона постійно публікує актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та вокзалів, які продовжують роботу.
Станом на 14 березня перевізник залишається в усіх регіонах України, де це можливо.
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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів
Карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця
Зауважимо, Укрзалізниця від початку збройної агресії Росії евакуювала близько 250 тисяч дітей у безпечні точки України та за кордон. Також перевізник продовжує вивозити вагітних жінок та пацієнтів, які перебувають в реанімаціях чи травматології.