Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту залізничного сполучення

Укрзалізниця надає неабияку допомогу українцям в евакуації. Вона постійно публікує актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та вокзалів, які продовжують роботу.

Станом на 14 березня перевізник залишається в усіх регіонах України, де це можливо.

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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів



Карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця

Зауважимо, Укрзалізниця від початку збройної агресії Росії евакуювала близько 250 тисяч дітей у безпечні точки України та за кордон. Також перевізник продовжує вивозити вагітних жінок та пацієнтів, які перебувають в реанімаціях чи травматології.