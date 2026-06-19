Укрзалізниця запустила нові вагони на два популярні маршрути
Парк Укрзалізниці поповнили три нові пасажирські вагони, що побудували на українському підприємстві. Вирушать вони 19 червня до Дніпра та Ужгорода.
Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Укрзалізниця.
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Що відомо про нові вагони?
Нові вагони курсуватимуть у складі поїздів №29/30 Київ – Ужгород та №3/4 Запоріжжя – Ужгород через Дніпро. До їхнього виготовлення залучили понад 150 українських виробників.
Олексій Кулеба зазначив, що нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту, а з початку року Укрзалізниця отримала вже 15 таких.
Нові вагони обладнані:
- системами кондиціонування, що працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторам,
- вбиральнями зі сповивальними столиками,
- багаторівневим освітленням,
- комфортнішими верхніми полицями зі столиками та індивідуальними розетками і USB-портами.
Зазначається, що у вагонах також можуть надати дитячі манежі чи шахові набори.
Нові вагони Укрзалізниці зсередини / Фото з телеграму Олексія Кулеби
А загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року,
– додав міністр.
У компанії наголосили, що поповнення парку є особливо важливим влітку, коли зростає попит на подорожі.
Нові вагони дадуть змогу збільшити кількість місць на одних із найпопулярніших маршрутів країни та забезпечити пасажирам комфортніші умови подорожі,
– пояснили в Укрзалізниці.
Раніше повідомляли, що незабаром потяг Київ – Кишинів курсуватиме щоденно. Новий графік рейсу "Бессарабія" запровадять із 28 червня. Зазначалось, що зміна розширить можливості для пересадок на інші маршрути.