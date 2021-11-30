Укрзалізниця похвалилася новими купейними вагонами: промовисті фото

Укрзалізниця отримала 5 нових купейних пасажирських вагонів. На це раніше виділили гроші із державного бюджету.

Від початку 2021 року компанія вже отримала 10 зі 100 нових вагонів. Крім цього, до кінця року УЗ планує отримати ще таких 10.

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Чим особливі нові вагони УЗ

Нові вагони виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі. Вони курсуватимуть на найдовшому у країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів. Він поєднує аж 16 міст. По обороту вони також курсуватимуть й у складі поїзда №77/78 Харків – Маріуполь.

Всередині у вагонах є, зокрема:

сповивальні столики;

екологічно чисті туалети;

системи відеоспостереження у загальних зонах;

системи сучасного кондиціонування повітря;

розетки та USB-порти

сигналізацією у кожному пасажирському купе.

У нових вагонах є більше місця для багажу. В кожному купе є пульт, який регулює освітлення (запропоновано 4 режими). Також пасажири зможуть скористуватися кнопкою виклику провідника та слідкувати за індикатором, який покаже, зайнята вбиральня чи ні.

Який вигляд мають нові пасажирські вагони / Фото УЗ

Зазначимо, що у 2021 році з державного бюджету було виділено 3 мільярди гривень, аби оновити рухомий склад для пасажирських перевезень. Це відбувається у рамках програми "Велике будівництво". Вже у 2022 році у вітчизняного виробника мають замовити ще 200 вагонів.