Укрзалізниця показала весь перелік спецрейсів на 3 – 5 квітня

Укрзалізниця анонсувала запуск спецрейсів для пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити червоні зони. Додаткові потяги курсуватимуть з 3 по 5 квітня.
Джерело:Укрзалізниця
У пресслужбі національного перевізника зазначили, що продаж квитків на спецрейси вже відкрили.
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Весь перелік спецрейсів
У суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- № 3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- № 5/6 Херсон – Ужгород;
- № 7/8 Київ – Чернівці;
- № 13/14 Київ – Солотвино;
- № 15/16 Рахів – Харків;
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 25/26 Одеса – Рахів;
- № 29/30 Київ – Ужгород та № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Лисичанськ – Ужгород;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ;
- № 149/150 Полтава – Ворохта;
- № 133/134 Миколаїв – Рахів;
- № 135/136 Чернівці – Одеса;
- № 143/144 Ворохта – Київ;
- № 243/244 Київ – Рахів та № 357/358 Київ – Рахів;
- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ.
У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 5/6 Ужгород – Херсон;
- № 7/8 Чернівці – Київ;
- № 13/14 Солотвино – Київ;
- № 15/16 Харків – Рахів;
- № 17/18 Ужгород – Харків;
- № 25/26 Рахів – Одеса;
- № 29/30 Ужгород – Київ;
- № 45/46 Лисичанськ – Ужгород;
- № 81/82 Ужгород – Київ;
- № 107/108 Ужгород – Одеса;
- № 117/118 Чернівці – Київ;
- № 129/130 Івано-Франківськ – Кременчук;
- № 149/150 Ворохта – Полтава;
- № 135/136 Одеса – Чернівці;
- № 143/144 Київ – Ворохта;
- № 243/244 Рахів – Київ та № 357/358 Рахів – Київ;
- № 749/750 Івано-Франківськ – Київ.
У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- № 3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- № 5/6 Херсон – Ужгород;
- № 15/16 Рахів – Харків;
- № 117/118 Київ – Чернівці;
- № 133/134 Рахів – Миколаїв;
- № 143/144 Ворохта – Київ.
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В Укрзалізниці подякували місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за можливість організувати перевезення людей.
Додамо, що з початку потрапляння областей до червоної зони Укрзалізниця, згідно з розпорядженнями Кабміну про адаптивний карантин, зупиняла висадки та посадки пасажирів. Однак згодом у компанії вирішили вивозити пасажирів з регіонів із максимальним рівнем карантину.