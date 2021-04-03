Укрзалізниця показала весь перелік спецрейсів на 3 – 5 квітня

Укрзалізниця анонсувала запуск спецрейсів для пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити червоні зони. Додаткові потяги курсуватимуть з 3 по 5 квітня.

У пресслужбі національного перевізника зазначили, що продаж квитків на спецрейси вже відкрили.

Важливо На Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення

Весь перелік спецрейсів

У суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№ 3/4 Ужгород – Запоріжжя;

№ 5/6 Херсон – Ужгород;

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 13/14 Київ – Солотвино;

№ 15/16 Рахів – Харків;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 25/26 Одеса – Рахів;

№ 29/30 Київ – Ужгород та № 81/82 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Лисичанськ – Ужгород;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ;

№ 149/150 Полтава – Ворохта;

№ 133/134 Миколаїв – Рахів;

№ 135/136 Чернівці – Одеса;

№ 143/144 Ворохта – Київ;

№ 243/244 Київ – Рахів та № 357/358 Київ – Рахів;

№ 749/750 Київ – Івано-Франківськ.

У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

№ 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 5/6 Ужгород – Херсон;

№ 7/8 Чернівці – Київ;

№ 13/14 Солотвино – Київ;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 17/18 Ужгород – Харків;

№ 25/26 Рахів – Одеса;

№ 29/30 Ужгород – Київ;

№ 45/46 Лисичанськ – Ужгород;

№ 81/82 Ужгород – Київ;

№ 107/108 Ужгород – Одеса;

№ 117/118 Чернівці – Київ;

№ 129/130 Івано-Франківськ – Кременчук;

№ 149/150 Ворохта – Полтава;

№ 135/136 Одеса – Чернівці;

№ 143/144 Київ – Ворохта;

№ 243/244 Рахів – Київ та № 357/358 Рахів – Київ;

№ 749/750 Івано-Франківськ – Київ.

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№ 3/4 Ужгород – Запоріжжя;

№ 5/6 Херсон – Ужгород;

№ 15/16 Рахів – Харків;

№ 117/118 Київ – Чернівці;

№ 133/134 Рахів – Миколаїв;

№ 143/144 Ворохта – Київ.

Актуально Укрзалізниця ніяк не змінюватиме рух поїздів у Києві та через столицю

В Укрзалізниці подякували місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за можливість організувати перевезення людей.

Додамо, що з початку потрапляння областей до червоної зони Укрзалізниця, згідно з розпорядженнями Кабміну про адаптивний карантин, зупиняла висадки та посадки пасажирів. Однак згодом у компанії вирішили вивозити пасажирів з регіонів із максимальним рівнем карантину.