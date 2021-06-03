"Готель на колесах": Укрзалізниця показала свої найрозкішніші вагони – фото

В Укрзалізниці пропонують пасажирам скористатися послугою перевезення у вагонах-салонам. Там облаштували кімнати під різні потреби й забезпечили усе для комфорного перебування.

Як наголосили в Укрзалізниці, такі вагони можна назвати "готелем на колесах". Адже вони облаштовані кухнею, великою залою та просторим спальним купе.

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У кухні, наприклад, є холодильник, мікрохвильова пічка та електрична плита. У великій залі розмістили м'який куточок, комп'ютер, аудіо- та відеотехніку.

У спальному купе, окрім ліжка, є також письмовий стіл, шафа для речей та кондиціонер. Крім цього, для пасажирів облаштували й ванну кімнату.

Загалом у таких "готелях на колесах" є від 5 до 11 спальних місць, а також місця для нарад. Для охорони та службового персоналу передбачені спеціальні купе.

Як облаштовані вагони-салони / Фото Укрзалізниці

Як придбати квиток та скільки це коштує

Аби здійснити поїздку у вагоні-салоні, потрібно подати письмову заяву. При чому, зробити це потрібно щонайменше за 5 робочих днів до відправлення потяга.

У заявці треба вказати дату та станцію відправлення поїзда та станцію призначення. А також уточнити, мовиться про проїзд в одну сторону чи разом із поверненням.

. За кожен вагон-салон потрібно оплатити вартість проїзду 11 дорослих пасажирів. Мовиться про тариф м'якого вагона з 2-місними купе СВ відповідної категорії поїзда.