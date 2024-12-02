Тимчасові зміни в русі поїздів на Буковині: Укрзалізниця повідомила оновлений графік

З 17 по 20 грудня залізничники будуть проводити важливі ремонтні роботи на напрямку Коломия – Чернівці. Це тимчасово вплине на маршрут руху пасажирських та приміських поздів.

Кінцевою станцією деяких поїздів в період з 16 до 19 грудня стане Івано-Франківськ, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Які поїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом

Зміни у русі відбудуться у таких пасажирських поїздах:

№ 7 / 8 Київ – Чернівці;

№ 136 / 135 Одеса – Чернівці;

№ 145 / 146 Харків – Чернівці (по днях курсування);

№ 115 / 116 Запоріжжя – Чернівці (по днях курсування).

У зворотні рейси ці поїзди вирушатимуть з Івано-Франківська.

Окрім цього, скасовано приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці — Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.

Там також нагадали про нові можливості подорожей у внутрішньому та міжнародному сполученнях для Чернівців. Зокрема, незабаром стартує щоденний міжнародний маршрут Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Також вже відкрито продаж квитків на новий поїзд Чернівці – Харків.

Окрім цього, до зимових свят Укрзалізниця планує призначити додатковий поїзд зі столиці до Чернівців.

