Укрзалізниця призначила на 20 квітня сім евакуаційних рейсів
20 квітня 2022 , 07:42Читать новость на русском
Джерело:сайт Укрзалізниці
Потяги Укрзалізниці продовжують перевозити українців з місць бойових дій у більш безпечні. Укрзалізниця на середу, 20 квітня, призначила сім евакуаційних рейсів.
Перевізник попереджає, що час відправлення може змінюватися. Інформацію оновлюють кожного дня приблизно 00:00.
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Які саме евакуаційні рейси призначили
Маршрути прямують зі східної України на західну. Зокрема:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський
- 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.
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