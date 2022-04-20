Укрзалізниця призначила на 20 квітня сім евакуаційних рейсів

20 квітня 2022 , 07:42
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Джерело:

сайт Укрзалізниці

Потяги Укрзалізниці продовжують перевозити українців з місць бойових дій у більш безпечні. Укрзалізниця на середу, 20 квітня, призначила сім евакуаційних рейсів.

Перевізник попереджає, що час відправлення може змінюватися. Інформацію оновлюють кожного дня приблизно 00:00. 

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Які саме евакуаційні рейси призначили

Маршрути прямують зі східної України на західну. Зокрема:

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський
  • 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

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Автор: Оксана Княжик