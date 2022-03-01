Укрзалізниця розповіла, куди найкраще направлятися охочим виїхати з України

Окупант продовжує обстрілювати міста України й наводити паніку на населення. Через це чимало українців вже покинули країну або мають намір це зробити.

Так, Укрзалізниця розповіла, куди найкраще направлятися людям, які хочуть покинути Україну.

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Куди вирушати тим, хто хоче покинути Україну

Укрзалізниця попросила людей, які мають намір виїхати з України, направлятися на коридори зі Словаччиною та Угорщиною, що у Закарпатській області.

Тут оперативно можна перетнути кордон з країнами ЄС. Піші переходи КПП з двома країнами ЄС не завантажені,

– зазначили у пресслужбі.

Безкоштовні трансфери від вокзалів до КПП:

Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний, Малі Сельменці та УПП Ужгород;

– пішохідні переходи Малий Березний, Малі Сельменці та УПП Ужгород; Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка та Вилок;

– пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка та Вилок; ЧОП – щотри години регулярні поїзди ЧОП-Захонь, що в Угорщині.

На всіх залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога, а посадка здійснюється при наявності квитка.

Зазначається, що всі країни ЄС, що межують з Україною, пускають за наявності паспорта громадянина України. Всі пункти пропуску на захдному кордоні України працюють цілодобово.

Дізнатися про завантаженість цих пунктів можна на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", де інформація оновляється щотри години.

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