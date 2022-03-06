Укрзалізниця щодня виготовляє близько тисячі протитанкових їжаків: "віддають у хороші руки"
Джерело:фейсбук Укрзалізниці
Укрзалізниця виробляє зі своїх рейок протитанкові їжаки. З початку місяця їх виготовили вже майже 4 тисячі.
"Ми продовжуємо виробляти залізних їжачків та роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну", – йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зазначили, що залізничні колії обов’язково будуть відбудовані після перемоги України.
Актуально Укрзалізниця завезла у Харків 50 тонн гуманітарки та готова евакуйовувати людей
А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!,
– підкреслили в УЗ.
Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора +38 068 380 83 57 (Павло Анатолійович).