Укрзалізниця відновлює продаж квитків на потяги з міст, які вже не в червоній зоні: список
З 21 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування. Відтак, Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку потягів з міст, які раніше перебували у червоній зоні карантину.
Це стало можливим завдяки рішенню Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
- №8/7 Чернівці – Київ,
- №12/11 Одеса – Львів,
- №15/16 Харків – Рахів,
- №21/22 Харків – Трускавець,
- №41/42 Дніпро – Трускавець,
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ,
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
- №49/50 Київ – Трускавець,
- №81/82 Київ – Ужгород,
- №86/85 Львів – Новоолексіївка,
- №98/97 Ковель – Київ,
- №108/107 Одеса – Ужгород,
- №110/109 Львів – Херсон,
- №118/117 Чернівці – Київ,
- №136/135 Одеса – Чернівці,
- №145/146 Київ – Ізмаїл,
- №217/218 Київ – Рахів,
- №702/701 Львів – Чернівці,
- №715/716 Київ – Львів,
- №743/744 Київ – Львів,
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ.
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