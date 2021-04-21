Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Чернівців: розклад нових маршрутів

Укрзалізниця відновлює курсування поїздів далекого сполучення з Чернівецькою областю. Це зумовлено покращенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

Залізничне сполучення відновлять з 22 квітня 2021 року. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Які поїзди знову курсуватимуть

Він зазначив, що Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки у регіоні. Укрзалізниця відновить курсування поїздів за такими маршрутами:

№7/8 Київ – Чернівці – Київ;

№117/118 Київ – Чернівці – Київ;

№135/136 Одеса – Чернівці – Одеса;

№357/358 Київ – Рахів – Київ.

Також Криклій наголосив, що пасажири мають дотримуватись маскового режиму. Залізничне сполучення з Чернівцями призупиняли декілька разів у березні та квітні 2021 року через велику кількість COVID-хворих.

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