Укрзалізниця запускає поїзди та електрички до Львова
З 26 червня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення зі Львовом. А з 25 червня поновлює приміський рух Львівщини.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик на своїй фейсбук-сторінці. Він пояснив, що квитки можна буде придбати вже 25 червня після 11-ї години.
До слова Укрзалізниця відновлює рух ще 50 поїздів: де
Які рейси відновлює Укрзалізниця
- №743/744 Дарниця, Київ — Львів;
- №715/716 Київ – Львів;
- №91/92 Київ — Львів;
- №12/11 Львів — Одеса.
Окрім цього, з 25 червня поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів, також відновлять.
З графіком руху 18 приміських поїздів можна буде ознайомитись на сайті регіональної філії.
Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину
- на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;
- необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами;
- потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;
- не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.
За дотриманням вимог у кожному приміському поїзді буде стежити провідник.