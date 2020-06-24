З 26 червня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення зі Львовом. А з 25 червня поновлює приміський рух Львівщини.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик на своїй фейсбук-сторінці. Він пояснив, що квитки можна буде придбати вже 25 червня після 11-ї години.

До слова Укрзалізниця відновлює рух ще 50 поїздів: де

Які рейси відновлює Укрзалізниця

№743/744 Дарниця, Київ — Львів;

№715/716 Київ – Львів;

№91/92 Київ — Львів;

№12/11 Львів — Одеса.

Окрім цього, з 25 червня поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів, також відновлять.

З графіком руху 18 приміських поїздів можна буде ознайомитись на сайті регіональної філії.

Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину

на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;

необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами;

потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;

не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.

За дотриманням вимог у кожному приміському поїзді буде стежити провідник.